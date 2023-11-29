Sorgun'da buzlanmaya karşı denetimli uyarı

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri karayollarında oluşabilecek buzlanma riskine karşı uyardı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri E-88 Karayolu ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde denetim yaptı. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü ilçede bulunan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin ehliyet sorgusunu yapan ekipler öte yandan SRC belgesi sorgulaması yaptı. Polis ekipleri ilerleyen saatlerde etkili olması beklenen buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu.