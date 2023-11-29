Niğde'de Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Niğde'de Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında ilçe kaymakamları, il, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili kamu ve özel kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

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  • 29.11.2023 11:12
  • Güncelleme: 29.11.2023 11:12
Niğde'de Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında ilçe kaymakamları, il, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili kamu ve özel kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Cahit Çelik, toplantı çerçevesinde Niğde’de kış mevsiminde alınacak tedbirlerin görüşüleceğini belirterek, kış mevsiminde herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesinin temel gayeleri olduğunu vurguladı.Emniyet, Karayolları, İl Özel İdare ekiplerinin 7/24 esasına göre hizmet vereceğini belirten Vali Çelik konuşmasında şunları kaydetti:

"İlimiz gerek devlet yolu gerek otoyol gerek köy yolu ağı olmak üzere geniş bir yol ağına sahip. Bizlerin yegâne amacı 7/24 esasına göre sorumluluk ağımızda bulunan bu yolları güvenli bir biçimde vatandaşımızın seyahatine uygun halde bulundurmak. Karayolları, özel idare ve şehir içinde ise belediye ekiplerimiz kış hazırlıklarını tamamladı. Sürücülerimizden istirhamımız mutlaka gerek meteoroloji gerekse bizlerin uyarı ve ikazlarını takip etmek suretiyle gidecekleri yol güzergahları hakkında bilgi sahipleri olmasıdır. Sürücülerimiz araçlarının mutlaka ve mutlaka kış bakımlarını yaptırsınlar ve kışlık donanımlarını tamamlasınlar. Burada özellikle okul servisi araçlarını uyarmak istiyorum. Taşıdıkları minik bedenlerin sorumluluğunu unutmasınlar ve kış lastiği uygulamasına mutlaka riayet etsinler. Uyacağımız her kural bizleri hem hayata hem de sevdiklerimize bağlar. Valiliğimiz koordinesinde tüm paydaş kurumların ile mesai mefhumu gözetmeksizin yapacağımız çalışmalarla kış mevsimini kazasız belasız atlatmayı Rabbimden niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına riayet etmesini bir kez daha önemle rica ediyorum.”

Vali Çelik’in konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kış mevsimi trafik tedbirleri konulu sunum yapıldı.

İHA

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