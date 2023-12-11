Haberler / Resmi reklam / Talas Gayrımenkul Satış İlanı 12-17 Aralık 2023 Talas Gayrımenkul Satış İlanı 12-17 Aralık 2023 PAYLAŞ 11.12.2023 17:35 Güncelleme: 11.12.2023 17:35 Haber Merkezi HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN TFF 3. Lig 14. Hafta Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor? Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu Çok Okunanlar 1 Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor 2 Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü 3 Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı 4 Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu 5 Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü 6 Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ekmek arasında uyuşturucu ticareti Can dostların huzurlu yuvası Talas Pati Evi DAHA FAZLA Emekli öğretmen kooperatif başkanı oldu, ekonomiye katkı sağlıyor İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor Büyükşehir'in 7'nci hikâye yarışması sonuçlandı Kayserispor 51 gündür yenilmiyor Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'