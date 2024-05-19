Duckens Nazon özür diledi

Kayserispor'un Haitili futbolcusu Duckens Nazon, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında özür diledi.

Duckens Nazon özür diledi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un Haitili futbolcusu Duckens Nazon, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında özür diledi.

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan müsabakanın 17. dakikasında rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesi ile hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Duckens Nazon, maç sonrasında camiadan özür diledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından; "Sevgili taraftarlar ve takım arkadaşlarım" diye söze başlayan Nazon, "Son maçtaki davranışım için en içten özürlerimi sunmak istiyorum. Bu hareketim, takım için ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Bu hatama rağmen bana destek olduğunuz için size derin minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Nazon, bu sezon Kayserispor forması ile 13 müsabakada görev aldı. 847 dakika sahada kalan Nazon, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Duckens Nazon özür diledi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Özel çocuklara 'QR kodlu' koruma
Özel çocuklara 'QR kodlu' koruma
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Tramvay kulübesinin camlarını kıran 3 kişi yakalandı 
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
Kaza yapan alkollü kadın sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'