Carlos Mane 5. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Konyaspor maçında attığı goller neticesinde 5 gole ulaştı.

Carlos Mane 5. golünü attı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Konyaspor maçında attığı goller neticesinde 5 gole ulaştı.

Kayserispor forması ile bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Carlos Mane 5 gole imza attı. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Mane, müsabakanın 32. ve 77. dakikalarında goller buldu. Sarı Kırmızılı forma altında 5 gole imza koyan Mane, takımının da hayati önem taşıyan maçtan puanla ayrılmasını sağladı.

Lig maçlarında 2 de asisti bulunan Portekizli futbolcu; bu sezon Beşiktaş, Ankaragücü ve Karagümrük maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Carlos Mane 5. golünü attı
İHA
Kayseri Gündem

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