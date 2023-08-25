Uluslararası toplumun sessizliği Arkanlıları çaresiz bırakıyor

Örgüte göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar generallerini insanlığa karşı işlenen suçlardan ve bu savunmasız insanlara yönelik soykırım eylemlerinden sorumlu tutmadı.

2017 yılında Bangladeş'e kaçan 730.000'den fazla Rohingya, şu anda yetkililerin artan kısıtlamaları ve silahlı grupların artan şiddeti altında, genişleyen, aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor.

Örgüt, Myanmar'da hâlâ yaklaşık 600.000 Rohingyalının bulunduğunu ve bunların "apartheid rejimi altında" askeri konsey tarafından fiilen gözaltına alındığını belirtti.

Human Rights Watch'in Asya araştırmacısı Shaina Bauchner, Myanmar ve Bangladeş sınırının her iki tarafında sıkışıp kalan Rohingyaların vatandaşlıklarından ve en temel haklarından mahrum bırakıldıklarını, adaleti ve evlerine dönme fırsatını beklediklerini söyledi.

Bu sorunları doğrudan ele almak yerine, "BM Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği ve hükümet yardımlarındaki kesintiler, Rohingyaları daha da çaresiz durumda bırakıyor" diye ekledi.

Hem Bangladeş hem de Myanmar'daki Rohingyaların, kısıtlamaların artması ve sınırın her iki tarafındaki koşulların kötüleşmesiyle her geçen yıl artan, yaygın bir umutsuzluk duygusuyla yaşadığını söyledi.

Kaynak: Human Rights Watch örgütü