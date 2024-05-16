CHP'li Meclis Üyesi Çalıksoy'dan, İhalede 'tek firma' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Melikgazi İlçesi Aydınlar Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonu ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Beraberindeki Talas Belediye Meclis Üyeleri, Hülya Yüksel ve Alaattin Can Akkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Çalıksoy, söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşturulmadığını ve bu nedenle kamunun zarara uğratıldığını belirtti.

Söz konusu ihaleyle ilgili olarak kamuoyuna yeterince duyuru yapılmadığını kaydeden Çalıksoy, ihaleye halk adına gözlemci olarak katıldıklarını ve ihaleye tek firmanın katıldığına dikkat çekti.

İhalede gerekli rekabet ortamı oluşmamıştır ve kamu zarar etmiştir!

Meclis Üyesi Çalıksoy, ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs 2024 tarihinde Belediye Encümen kararıyla Melikgazi sınırları içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonu arsasını ihale ile satışını yaptı. Bizler bu ihaleye Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri olarak halkımız adına gözlemci sıfatıyla katıldık. Bu ihalede bir rekabet ortamı oluşturulmadığını gördük. Bu ihale öncesi yeterli biçimde kamuoyuna duyuru yapılmadığını görüyoruz. Bu rekabet ortamı oluşturulmadan tek firma, 34 milyon olan muhammen bedel üzerine 500 bin lira ekleyerek, ihale 34,5 milyona o tek firmada kalmıştır. Biz diyoruz ki bu ihalenin kamuoyuna yeteri derecede duyurulması ve ihalede rekabet ortamının kamu yararına sağlanması gerekmektedir’ şeklinde konuştu.

Rekabet ortamı oluşursa belediye daha fazla gelir elde eder

Amaçlarının kamu yararının oluşması olduğunu dike getiren Çalıksoy, rekabet ortamının oluşması halinde kamunun kazanacağına vurgu yaptı. CHP’li Meclis Üyesi Çalıksoy, ‘Bizler, rekabet ortamı oluşur ise belediyemiz bu satıştan daha fazla gelir elde edeceği düşüncesiyle bu ihalenin tekrarlanmasını sayın yetkililerden talep ediyoruz. Bu istasyonlar gerçekten gelir getiren ve talep olan istasyon arsalarıdır. Onun için yeniden ihale yapılmalıdır. İhale ile ilgili usulsüzlükten bahsetmiyoruz. Dikkat çektiğimiz konu ihalede rekabet ortamının sağlanamaması. Yeterince duyurunun yapılmadığına dikkat çekmek istiyoruz’ dedi.

