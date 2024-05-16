Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf

Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş birliği içinde yüzde yüz yerli olarak üretilen tramvay parçası, şirketin önemli bir tasarruf sağlamasına katkıda bulundu. Bu çalışma sayesinde tramvaylardaki bojilerin bir parçası olan "esnek bağlama elemanı" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 oranında tasarruf elde edildi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, sürekli verimlilik odaklı çalışmaların ve parçaların yerlileştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yerlilik konularında bizlere her zaman telkinlerde bulunuyor ve desteklerini sunuyor. Bu kapsamda, mühendislerimizin gayret ve çalışmaları ile yerli sanayinin desteği sayesinde, tramvayların hareket aksamı olan bojilerin önemli bileşenlerinden biri olan kauçuk tabanlı ’esnek bağlama elemanı’ yerli olarak üretilmiştir" dedi.

Parçanın bilgisayar tabanlı AR-GE çalışmaları ile statik ve dinamik testlerinin başarıyla tamamlanarak üretildiğini belirten Canbulut, tasarlanan bu ürünün üretiminin ardından, ürünün saha testlerinden de başarıyla geçtiğini belirtti.

“Yüzde 83 Tasarruf Sağlandı”

Tramvayların binlerce bileşenden oluştuğunu ve bazı parçaların kullanım ömrü dolduğunda yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan Canbulut, "Bu parçaların bazıları yurt dışından temin edilmek zorundaydı. Yurt dışından temin edilen parçalar içerisinde yer alan bu ürünün ömrü ve değişim periyodu göz önüne alındığında, toplamda 990 bin avro harcanması gerekirken yerli üretim sayesinde milli bütçeden sadece 160 bin avro harcanarak ciddi bir tasarruf sağlandı ve toplamda yüzde 83’lük bir tasarruf elde edildi" ifadelerinde bulundu.

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin ülkemize katma değer sağlamasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “İnşallah bu tür çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Yerli ve milli üretim mantığıyla ülkemize katma değer üretmek bizim için önemli. Sadece kendi araçlarımızın bakımı için değil aynı zamanda ülkemizdeki diğer raylı sistem işletmelerine bakım hizmeti veren bu ürünün yerlileştirme çalışmalarına katkıda bulunan ekibimizi tebrik ediyor, onları kutluyorum” diye konuştu.