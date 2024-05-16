Kayseri’de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %83,1'i yerleşim yeri içinde %16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı



Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı



Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %8,5 artarken, toplam kaza sayısı %6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %19,2, maddi hasarlı kaza sayısı %4,2, toplam ölü sayısı %25,2 ve yaralı sayısı %21,5 arttı.

Türkiye'de 2023 yılında bin taşıt başına 8,2 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2012 yılında 17 milyon 33 bin 413 adet iken 2023 yılında 28 milyon 740 bin 492 adede yükseldi. Ölümlü yaralanmalı karayolu trafik kaza sayısı ise 2012 yılında 153 bin 552 iken 2023 yılında 235 bin 71 oldu. Böylece bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası oranı 2012 yılında 9,0 iken 2023 yılında 8,2 oldu.

İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölüm beş ölü ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 yaralı ile Ardahan'da gerçekleşti.

Ölümlerin %55,3'ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın 195 bin 321'i yerleşim yeri içinde, 39 bin 750'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin %55,3'ü, yaralanmaların %77,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin %44,7'si yaralanmaların ise %22,7'si yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Trafik kazalarında ölenlerin %45,5'ini sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %45,5'i sürücü, %32,3'ü yolcu, %22,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %75,1'inin erkek, %24,9'unun kadın, yaralananların ise %68,7'sinin erkek, %31,3'ünün kadın olduğu görüldü.