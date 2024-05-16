Başkan Büyükkılıç, istihdam fuarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde hazırlanan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nı ziyaret ederek, hem işveren firmalarla hem de iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, fuar girişine asılan katılımcı firmalar ve eleman talepleri listesini inceleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra firmaların fuarda kurdukları stantları gezen Büyükkılıç, firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de alırken, iş arayanlar ile işverenler arasında yapılan görüşmeleri de takip etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda yerini alan Kayseri Kariyer Merkezi’nin standını da ziyaret etti. Kayseri Kariyer Birim sorumlusu olan Kenan Tosun’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, üniversiteler, odalar, derneklerle iş birliği yaparak, iş arayan ile işvereni buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi’nin bu zamana kadar 5 bin 700’ü aşkın kişiye iş imkânı sağladığını söyledi. Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde anlamlı ve önemli, istihdama vesile olacak çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Firmalarımızın ilgi göstermesi, vatandaşlarımızın da firmaların talebine cevap veren anlayış içerisinde sıcak bakmış olması bir memnuniyeti ortaya çıkartmış durumda” dedi. Büyükkılıç, fuarın iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, “İş arayan kardeşlerimizin samimi olarak işe sahip çıkacak ve gerçekten çalışacak anlayış içerisinde yaklaşırsa Kayseri’mizde iş bulmada sorun olmadığını gözlemliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla binlerce insanın rahatlıkla çalışabileceği Kayseri’de bir ortam var. İş arayan ve iş vermek isteyen taraflar var. Bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Fuar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Benzeri fuar çalışmalarının aynı şekilde 6 ay, 1 sene sonra bir daha yapılmasının doğru olacağı yönünde talepler de var. Çok önemli ve anlamlı buluyorum bu projeyi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimiz olmak üzere. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de fuara desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Özellikle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü insanların ulaşımı konusunda hatta yemek konusunda yardımcı olup bu fuarda işverenle işçi arasındaki buluşmaya çok büyük bir katkı sağladı. Aynı zamanda organizasyonun planlanmasında Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Birçok kişi elini taşın altına soktu. 10 bine yakın bir eleman arayışı olduğunu gördük. İşi samimi bir şekilde arayan ve çalışmak için samimi bir şekilde gayret gösteren arkadaşlarımız için burada birçok kendini ispatlamış firmanın eleman arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah tekrarı da gelir, Kayseri için de hayırlı, uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.