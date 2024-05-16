Kayseri polisi Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri en büyük hayatı polis olmak olan Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi.

Kayseri polisi Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; en büyük hayatı polis olmak olan Umutcan’ın hayalini gerçekleştirdi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; en büyük hayali trafik polisi olmak olan Umutcan ile bir gün geçirdi. Polis arabasıyla seyahat eden, polislerle birlikte vakit geçiren Umutcan, unutamayacağı bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Kayseri'de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Kayseri’de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Başkan Büyükkılıç, istihdam fuarını ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, istihdam fuarını ziyaret etti
Erdoğan: Yorulanları dinlenmeye alacağız
Erdoğan: Yorulanları dinlenmeye alacağız
O belediye başkanı makam aracı, makam şoförü ve koruma istemiyor
O belediye başkanı makam aracı, makam şoförü ve koruma istemiyor
CHP'li Meclis Üyesi Çalıksoy'dan, İhalede 'tek firma' tepkisi
CHP'li Meclis Üyesi Çalıksoy'dan, İhalede 'tek firma' tepkisi