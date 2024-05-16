AGÜ'nün, Filistin'e destek yürüyüşü takdir topladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi.

AGÜ tarafından Sümer Kampüsü’nde, ’Gazze’deki soykırım hakkında farkındalık yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüşe katılan öğrenci ve akademisyenler; ellerindeki bayraklar ve dövizlerle Filistin’e destek verirken, sloganlarla saldırılara devam eden İsrail’e tepki gösterdi. Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; "Susma zamanı değil, ses çıkarma zamanı. Hakkın, haklının, mazlumun yanında olma zamanı. Bunu yaparken de aranızdaki farklılıkları görmeden hep birlikte dayanışma içerisinde yapıyor olmalı. Hem düzenleyen hem burada olanlara teşekkür etmek istiyorum. Ses çıkaracağız; üniversiteler ses çıkaracak, toplumumuz ses çıkaracak, bütün dünya ses çıkaracak. Hep bir araya geleceğiz ve bu zulmü durduracağız, başka çaresi yok. Ceza görmesi gerekenler ceza görecek, yargılanması gereken yargılanacak ve dünya ancak ondan sonra tekrar yaşanabilir bir gezegen haline gelecek. Yoksa biz hep bu problemi içimizde yaşıyor olacağız, buna izin vermemek lazım. O yüzden AGÜ bugün sesini çıkarmış oldu. Dünyada pek çok üniversitede toplanıyorlar. Bundan sonra ses çıkararak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Filistin’de yaşananları anlatan video da katılımcılara izletildi.