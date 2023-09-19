Yozgat'ta 200 pehlivan er meydanına çıkacak

Sürmeli Festivali etkinlikleri çerçevesinde 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarının Cumartesi günü yapılacağını duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşları etkinliğe davet etti.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 17:20
  • Güncelleme: 19.09.2023 17:20
Yozgat'ta 200 pehlivan er meydanına çıkacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sürmeli Festivali etkinlikleri çerçevesinde 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarının Cumartesi günü yapılacağını duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Yozgat Belediyesi tarafından Sürmeli Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşi müsabakaları, Kırkpınar başpehlivanları ile yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cumartesi günü kortej yürüyüşünün ardından saat 11.00’da kura çekimi ile Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan 1. Yağlı Pehlivan Güreşi müsabakaları, çetin karşılaşmalara sahne olacak.

Yozgat Belediyesi Has Bahçe Sosyal Tesislerinde etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta ata sporu güreşe olan ilgiyi artırmak için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Başkan Köse yaptığı açıklamada, “Hemşerilerimize güzel bir gün geçirtmek için bu organizasyonu düzenleyeceğiz. Cumartesi günü tüm halkımızı da Cumhuriyet Meydanımıza davet ediyoruz. Etkinliğimiz Lise Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle başlayacak, hemen arkasından ise kuraları çekip müsabakalara başlayacağız. Kırkpınar pehlivanları ile birlikte yaklaşık 200 sporcunun da yer alacağı etkinliğimizi aynı gün akşam saat 18.00 gibi tamamlayacağız” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserisporlu futbolcuların Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Kayserisporlu futbolcuların Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Recep Uçar: 'Bu kadar kritik süreçte 3 puana çok ihtiyacımız vardı'

Recep Uçar: 'Bu kadar kritik süreçte 3 puana çok ihtiyacımız vardı'

Kayseri Emniyeti'nden düzensiz göçmen uygulaması: 720 kişi sorgulandı

Kayseri Emniyeti'nden düzensiz göçmen uygulaması: 720 kişi sorgulandı

Kıbrıs Gazisi Arslan: 'Kurşun yağmuruna tuttular, baktım ayakta duracak gibiyim, tekrar mevziiye döndüm'

Kıbrıs Gazisi Arslan: 'Kurşun yağmuruna tuttular, baktım ayakta duracak gibiyim, tekrar mevziiye döndüm'

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor ile eşleşti

Talasgücü Belediyespor Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor ile eşleşti

Ekipler mahsur kalan turisti kurtardı

Ekipler mahsur kalan turisti kurtardı

DAHA FAZLA
Erciyes'te mahsur kalan dağcı 3 saatte kurtarıldı

Erciyes'te mahsur kalan dağcı 3 saatte kurtarıldı

Kayseri OSB Sağlık Merkezi Projesinde ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi

Kayseri OSB Sağlık Merkezi Projesinde ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi

Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Polonyalı dağcı Erciyes'te mahsur kaldı

Polonyalı dağcı Erciyes'te mahsur kaldı

Yeşilhisar'da TOKİ ihale tarihi belli oldu

Yeşilhisar’da TOKİ ihale tarihi belli oldu