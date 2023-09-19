Yozgat'ta 200 pehlivan er meydanına çıkacak

Sürmeli Festivali etkinlikleri çerçevesinde 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarının Cumartesi günü yapılacağını duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Yozgat Belediyesi tarafından Sürmeli Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşi müsabakaları, Kırkpınar başpehlivanları ile yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cumartesi günü kortej yürüyüşünün ardından saat 11.00’da kura çekimi ile Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan 1. Yağlı Pehlivan Güreşi müsabakaları, çetin karşılaşmalara sahne olacak.

Yozgat Belediyesi Has Bahçe Sosyal Tesislerinde etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta ata sporu güreşe olan ilgiyi artırmak için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Başkan Köse yaptığı açıklamada, “Hemşerilerimize güzel bir gün geçirtmek için bu organizasyonu düzenleyeceğiz. Cumartesi günü tüm halkımızı da Cumhuriyet Meydanımıza davet ediyoruz. Etkinliğimiz Lise Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle başlayacak, hemen arkasından ise kuraları çekip müsabakalara başlayacağız. Kırkpınar pehlivanları ile birlikte yaklaşık 200 sporcunun da yer alacağı etkinliğimizi aynı gün akşam saat 18.00 gibi tamamlayacağız” dedi.