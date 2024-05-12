Bir annenin başarı hikayesi: 41 yaşından sonra takı yapmayı öğrenerek, kendi iş yerini açtı

Kayseri’de yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Nur Sığırcı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’de (KAYMEK) 41 yaşından sonra aldığı eğitimle kendi iş yerini açtı.

Kayseri’de yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Nur Sığırcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KAYMEK’in kurslarına giderek, 41 yaşından sonra takı yapmayı öğrendi. Hacer Nur Sığırcı, KAYMEK kurslarında eğitim alarak, hayatına yön vererek, kendi iş yerini açtı. Başarı hikayesini anlatan Hacer Nur Sığırcı, “Ev hanımıyım ama yeni dükkân açtım. Doğal taş, tespih ve gümüş üzerine. Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Zaten kurslar gitmeyi seven, kendini geliştirmeyi seven birisiyim” dedi.

“Biz orada hayallerimizi paylaştık”

KAYMEK’in kalitesine vurgu yapan Sığırcı, "KAYMEK’e gelme serüvenimde uzun süredir taşlarla ilgileniyordum, bunu takıya, sanata dönüştürmek eksiğim vardı, araştırdım, evime çok yakın bir şekilde nasıl gidebilirim derken bunu KAYMEK’te gördüm. KAYMEK’in kaliteli oluşunu biliyordum. Alanında çok profesyonel olan hocamdan, arkadaşlarımdan çok memnun kaldım. Halen KAYMEK öğrencisiyim, hem kursuma hem de dükkânıma geliyorum. Biz orayı artık abla, kardeş gibi görüyorum, biz orada hayallerimizi paylaştık. Doğal taş önce merakla başladı, daha sonra bunu işe döktüm. Ücretsiz alabileceğiniz, herkesin evine, semtine yakın, profesyonel alabileceğiniz kurslara herkes gitsin. Sertifikasını alsın, ev hanımları evlerinde durmasınlar, bir şeyler üretsinler, insanlar tanısınlar” diye konuştu.

“Ayağımıza hizmeti getirdi desek yeridir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a vatandaşlara böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini dile getiren Sığırcı; “Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. O bu imkânları sağlamasa biz bu kursları göremezdik. Ayağımıza hizmeti getirdi desek yeridir” dedi.