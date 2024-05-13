Uyuşturucu taciri 42 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 42 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri 42 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 42 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 05-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan 19 operasyonda 42 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Operasyonlarda toplamda 1 kilo 816,81 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve işlenen suçta elde edilen 500 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan yapılmış 16’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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