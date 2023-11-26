AK Parti Kırşehir'de temayül heyecanı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan İl Başkanlığı Konferans Salonu’ndaki programda; temayül yoklamasının millete hizmet mücadelesinde bayrağı devralacakların tespit edildiği, dava şuurunun tazelendiği, yeni heyecana başlanan seferlik hali olduğunu söyledi. Aday adayı olan tüm partililerin çok kıymetli olduğunu aktaran Özkan; "Tüm aday adaylarımız bu kutlu yolculukta öne çıkıp, Kırşehir’imize ve ülkemize hizmet etme talebinde bulunduğu için teşkilatımız güçlüdür. İnşallah bugün yapacağımız temayülle teşkilatımızın yaklaşımı belirlenecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da takdirlerini yapacak" dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise; Kırşehir’i yeniden AK belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.