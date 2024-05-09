Refah Partisi eski Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Sungur Hakka yürüdü

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Sungur, gazetemiz yazarlarından Alparslan Sungur'un babası olup, aynı zamanda gazetemiz sahibi Osman Gerçek'in de kayınbabasıydı.

MEHMET SUNGUR

1994 Mahalli seçimlerinde Refah Partisi’nden Akkışla Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sungur, aynı partinin ilçe başkanlığını da yaptı.

1947 yılı Akkışla doğumlu olan Mehmet Sungur, bir dönem yaptığı vekil öğretmenlik sonrası emekli oluncaya kadar özel bir bankada veznedarlık yaptı.