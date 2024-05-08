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Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yola fırladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan sebze yüklü triportörün sürücüsü yola fırlayarak ağır yaralandı.

Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yola fırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan sebze yüklü triportörün sürücüsü yola fırlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 23 ABN 434 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen triportör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan triportörün sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yola fırladı
Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yola fırladı
Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yola fırladı
İHA
Kayseri Gündem

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