Millet Bahçesi'nde 60 bin metrekarelik çim alan artık 1 günde biçilebilecek

Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nca, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kullanılmak üzere çim biçme makinesi, temizlik filosuna dâhil edildi.

Günlük 60 bin metrekare kesim kapasitesi, 130 santimetre ağır hizmet tipi kesim ünitesiyle, kendini temizleyebilen radyatörü Araç, 810 litre kapasiteli çim toplama haznesi ve 2 metreye kadar yükselme kapasitesiyle maksimum verimlilik için tasarlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin sürekli bakım gerektirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, “Bu anlamda da Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bize verdiği direktiflerle yeni teknolojileri takip ettik, en iyi donanımla halkımızın en iyi şekilde ağırlamak adına yeni makineler arıyor, buluyoruz ve bahçemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha önce kullandığımız benzinli araçlar yerine dizel bir araç olan ve birçok özelliğe sahip olan aracımızı bugün teslim almış durumdayız. 6 çim biçme motorunun yapmış olduğu, 60 bin metrekarelik alanı 1 günde tek başına biçebiliyor. Aynı zamanda halkımızın rahatsız olduğu çim atıklarının tamamını araca yükleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinde 3 adet çim biçme traktörü, 5 adet normal çim biçme makinesi, 3 adet benzinli çim tırpanı ile hizmet verildiğini söyleyen Canıdemir, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde misafirleri temiz bir ortamda ağırlamak için gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.