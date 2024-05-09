Aranan şahıs motosikletli polislerden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerimizce yapılan denetimlerde; hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’, ’Başkasını Bir Malın Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma’ suçlarından toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı olan Y.Ç. (51) yakalandı. Y.Ç.’nin yapılan üst aramasında ise 1,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerin ardından Y.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.