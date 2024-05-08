Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 118 personel ile yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 118 personel ile yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 35 ekip ve 118 personelin katılımı ile yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs ile hedef ve aranan şahıslardan da 6 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 180 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İHH Arama Kurtarma Pakistan'da ileri düzey eğitim verdi
İHH Arama Kurtarma Pakistan'da ileri düzey eğitim verdi
Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimi davasına devam edildi
Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimi davasına devam edildi
Melikgazi Belediyesi, logolarda, 'Türkiye Cumhuriyeti' furyasını başlattı
Melikgazi Belediyesi, logolarda, 'Türkiye Cumhuriyeti' furyasını başlattı
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin huzurunun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz'
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin huzurunun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz'
Seçim bitti, işyerlerine tabela vergisi sezonu başladı
Seçim bitti, işyerlerine tabela vergisi sezonu başladı
TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı
TIR’ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı