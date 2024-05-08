Aynı Caddede yeni bir kaza daha

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. 

Aynı Caddede yeni bir kaza daha

Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç seyir halinde olan bir diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle aracın taşıdığı sebzeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. 
Öte yandan polis ekipleri yol güvenliğini sağladıktan sonra kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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