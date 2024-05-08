Minik Erva'nın can verdiği Dedeman Kavşağı çözüm bekliyor

Konuyla ilgili veliler; kazanın oluş şekli, bundan sonra alınabilecek tedbirler ve bu kavşaktaki risklerin azaltılması için bir grup halinde gelerek ucube kavşakta incelemeler yapmışlar ve kazanın oluş şekliyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Bu hususta da çok kısa vadede yapılacaklar tespit edilmiş olup ilgili makamlara iletilmiştir. Ancak bir hafta geçmiş olmasına rağmen alınması gereken kalıcı tedbirlerden sadece birinin gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bu hususta veliler şu görüşleri ve tedbirleri bizlere aktarmıştır.

Bu bulvar yeni yapılmış olması, bir tarafı Tramvay ile bölünmüş olması, yolların son derece yeni ve pürüzsüz olması sebebiyle hızlı bir trafik akışına uygun haldedir. Mevcut kavşakta seyir halinde yeşil ışığın yandığını gören sürücüler yeşilde geçmek isteği ile mevcut hızlarını korumakta veya biraz daha hızlanmakta ancak oraya geldiklerinde sarıya hatta kırmızıya yakalanmaktadırlar. Yine bu kavşakta daha önceden de maddi hasarlı kazalar meydana gelmiştir. Yayaların durumu ve özellikle okul bitiş saatinde öğrencilerin durumu ise önce sağa dönecek araçları gözlemleyip geçtikleri yaya kaldırımında dar alanda kendilerine yeşilin yanmasını beklemek durumundadırlar. Ve şu an itibarıyla kavşakta hem yayaların hem taşıtların geçiş aralıkları son derece arttırılmış vaziyettedir. Bu durumda Taşıtlara kırmızı ışık yandığında yayalara da kırmızı ışık yanıyor. Ancak öğrenciler Taşıtlara kırmızı ışık yandığını kendilerini de kırmızı ışık yandığını ve sonrasında kendilerine yeşil ışığın yanacağını bildikleri için karşı tarafa geçmek istiyorlar. Anlatılan bunlarla alakalı olarak şu tedbirleri almak mümkündür.

1 Taşıt trafiği için yeşil yanarken sarı yanmadan evvel yeşilin fasılalı olarak üç kez yanıp sönmesi. (Bu tedbir sürücüleri yeşilde geçip geçemeyecekleri ile alakalı hızlanmamalarını hızlarını düşürmelerini temin edecektir)

2 Mevcut ışıklarda yayaların ve taşıtların bekleme süreleri ve aralıklar nizami olarak tekrar düzenlenmeli. (Kimseyi kural ihlali yapmak zorunda bırakmamak için)

3 Geçtiğimiz bir hafta içinde yere çizilmiş olan kavşak yaklaşım bant çizgilerinin sayısının; bir önceki yaya ışığından başlayarak aralıklı olarak artırılması ve çizgilerin araçlar üzerindeki etkisinin artırılması için kalınlıklarının arttırılması gerekmektedir.(3-5 mm)

4 Okul önündeki otobüs durağına bir önceki otobüs durağında olduğu gibi cep yapılması. (Bunun için yeterli alan mevcuttur.)

5 Öğrencilerin ve yayaların tramvay durağına gidebilmeleri için geçmeleri gereken bu kavşakta sağa dönen araçlar için yanıp sönen kırmızı tekli ışığın olduğu yere; yaya kaldırımının başka yerlerde olduğu gibi yaya kaldırımı genişliğinde düz ve yerden 10 cm civarında kaldırım taşı ile yükseltilmesi

6 Beşinci maddede anlatılan geçişten sonra çocukların karşıya geçebilmeleri için bekledikleri yerin yoğunluğa uygun olarak refüş ve peyzaj düzenlenmesinin yapılması ve çocukların güvenliği için tramvay duraklarında olduğu gibi korkulukların yapılması

7 Tramvay durağı ile bir evvelki yaya geçidinin arasındaki tramvay yolu üzerindeki korkulukların tamamının arasından içerisinden insan geçemeyecek şekilde küçültülmesi. (Mevcut dikdörtgen içindeki çarpı şeklindeki korkuluklarının içerisine daha ufak üçgenler konulabilir.)