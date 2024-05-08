Gençler, Millet Bahçesi'nde koşacak

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu'nda Kayserilileri bir araya gelecek.

Gençler, Millet Bahçesi'nde koşacak

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu düzenleyecek. 

Büyükşehir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel 16 yaş ve üzeri katılımcılar ile düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu’nda Kayserilileri buluşturacak.

Etkinlik kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda 19 Mayıs’ta Göğüs Numarası Dağıtım Saati 09.30-11.30, ısınma hareketleri saati 11.30, başlangıç saati 12.00, hediye çekilişi saati 13.00 olarak belirlendi.

3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek koşu sonrası yapılacak olan çekilişten yalnızca etkinlik alanında bulunan sporculara hediyeler verilecek. Alanda hazır bulunmayan sporcular hediyelerden yararlanamayacak.

Ayrıca, Esenyurt Kapı’dan araç girişi sporculara açık olacak.

Vatandaşlar, kayıt için, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilecek.

Haber Merkezi

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