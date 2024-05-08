Bu oyun yazmayı kolaylaştırıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’na Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nden katılan öğrenciler, geliştirdikleri oyun ile yazmayı öğrenenlerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Öğrencilerin geliştirdikleri Yazı Asistanı isimli oyunda 5 ana kart üzerinde duruluyor. Oyuncu sırasıyla kategorilere ayrılmış kartlardan çekerek kartlarda yazanları birleştirerek metin haline getirerek yazma konusunda sunulan kolaylıktan faydalanıyor. Öğrenciler birinci turu 5, ikinci turu 15 ve üçüncü turu 30 dakika olarak belirlenen sürelerde bulunan kelimelerle ilham vererek metin yazmayı kolaylaştıran oyunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim materyali olarak sunulmasını hedefliyor. Oyun hakkında bilgi veren Murat Kantarcı BİLSEM 5. sınıf öğrencisi Zehra Damla Küçük, "Bizim bu oyunumuzun adı ‘Yazı Asistanı’ ve bu oyunun amacı, çocuklar yazı yazarken yazmayı onlar için daha eğlenceli bir şekle getirmek ve yazma yeteneklerini geliştirmek. Bu oyunumuzda her kategoriden birer seçenek var. Oyunumuzun 5 adet ana kartı var ve kartı çektikten sonra her oyuncunun elinde 5 tane kart oluşuyor. Bunlarla da 3 turda bir metin yazmış olurlar. Birinci tur 5, ikinci tur 15 ve üçüncü tur 30 dakika olmak üzere sürelerimiz var. Bu süreler içinde bu kartlardan ilham alarak metin yazmaya çalışılır ve böylece daha kolay metin yazılır" dedi.

Küçük, hedeflerinin yazmayı kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, "Bizim için bundan sonraki hedef ise Milli Eğitim Bakanlığında oyunumuzun eğitim materyali olarak kullanmak. Oyunu farklı dillere çevirmek ve çocukların yazmasını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.