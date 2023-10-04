Araçlardan hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobillerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

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  • 04.10.2023 18:03
  • Güncelleme: 04.10.2023 18:03
Araçlardan hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobillerden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eski model araçların güvenlik tedbirlerinin az olması ve kolay açılabilirliğini fırsat bilen şüphelileri yakalamak için ekipler tarafından farklı mahallelerde yaklaşık 95 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yüzleri belli olmayan şüphelileri daha önce sabıkalı olması nedeniyle yürüyüşlerinden, hal ve hareketlerinden tespit etti. Kapısı kolay açılan eski model araçları özellikle gece saatlerinde tercih eden şüphelilerin araç ruhsatı, araçlarda bulunan inşaat ve hırdavat malzemeleri, matkap, oto çakmağı, USB disk, ev anahtarı, güneş gözlüğü ve küçük elektronik eşyaları çaldıkları belirlendi. Farklı adreslere yapılan operasyonda şüpheliler Y.K., A.E., E.E.K. ve H.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çalınan malzemeler de bulundu.

4 şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan eşyalar ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

İHA

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