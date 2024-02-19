Başkan Büyükkılıç, hafta sonu 20 farklı programa katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu yaklaşık 20 programa katılarak, sabahın erken saatlerinde başladığı mesaisine, gece saatlerine kadar devam etti.

Sık sık vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden, onlarla kucaklaşmayı ihmal etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önce insan, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi ve pazar günü yoğun bir hafta sonu mesaisi geçiren Başkan Büyükkılıç, hem vatandaşlarla birlikte oldu hem de birbirinden önemli toplantı ve açılışlara katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cumartesi sabahı Anadolu’nun göz bebeği Kayseri’de gerçekleşen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katılarak hafta sonuna başladı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerin dış ilişkilerden sorumlu ekipleriyle bir araya geldikleri toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde de misafir etti. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 17’nci Dönem Olağan Genel Kurulu’na katılan Başkan Büyükkılıç, şubenin yönetimi, üyeleri ve mühendislerle bir araya geldi. Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından Kedi Kasabası’nda düzenlenen 17 Şubat Dünya Kediler Günü Temalı Fotoğraf Sergisi açılışına katılarak, “Patileriyle yüreğimize dokunan, hayatımıza neşe katan minik dostlarımızı her zaman sahipleniyor, dilsiz dostlarımıza her türlü imkânı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşması’na da katılan Başkan Büyükkılıç, kadim şehir Kayseri’de Avşar vatandaşlarla birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Günleri kapsamında fuar alanını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, Vatandaşın Hem Hüzünlü Hem de Mutlu Günlerinde Yanlarında

Vatandaşların hem hüzünlü hem de mutlu günlerinde yanlarında yer alan Başkan Büyükkılıç bu kapsamda Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın vefat eden dayısı Ahmet Maraşlıoğlu ile vefat eden vatandaşlardan Batuhan Ünlü, Şaziye Yürük ve Hatice Benk’in cenaze namazlarına katıldı.

Şehrin iş insanlarından İrfan ve Yavuz Dursun’un vefat eden babaları Mehmet Dursun’un ve Ahmet Maraşlıoğlu’nun evlerine taziye ziyaretinde bulunan Büyükkılıç, merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diledi.

Çat kapı düğün ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç, ayrıca çat kapı düğün ziyaretleri de yaparak, genç çift Ümmiye ile Celal’in ve TV 1 ailesinden Şahin Morkoç’un oğlu Arda ile gelini Umay’ın düğün törenlerine katılarak, hayatlarının en anlamlı günlerindeki mutluluklarına ortak oldu.

Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği başkanları, yöneticileri ve Sivaslılarla güzel bir pazar sabahında keyifli bir buluşma gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, çocukları da yalnız bırakmayarak, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali’ni ziyaret edip, çocukların mutluluğuna ortak olarak, aileleriyle keyifle sohbet etti.

Öte yandan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Spor Etkinliği’ne katılarak, çocukların eğlenceli anlarına da ortak oldu.

AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısı’na katılan Büyükkılıç, teşkilatın her bir kademesine gönül vermiş dava arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de telefonla arayarak selamlarını iletti.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu Türkistanlı vatandaşlarla da bir araya gelerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın adeta sembolü oldu.