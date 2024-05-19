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Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0 kazanarak puanını 96’ya yükseltti. Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 26 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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