Prof. Dr. Kulakoğlu'ndan Kültepe'ye davet

Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; Müzeler Haftası’nda vatandaşları Kültepe’yi gezmeye davet etti.

18 - 24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle Kayseri’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve ’Anadolu tarihini başlatan yer’ olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri de, misafirlerini bekliyor. Vatandaşları Kültepe’ye davet eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Biliyorsunuz bizim de küçük bir müze gibi Ziyaretçi Merkezi’miz var, geçen sene açıldı. Gerçekten de güzel bir ziyaretçi merkezi oldu, bir anlamda küçük müze gibi. Hafta içleri pek kalabalık olmuyor ama hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Aslında sadece Kültepe’de değil Kayseri’de 2019 yılında açılmış olan güzel bir Arkeoloji Müzesi var. Dolayısıyla o müze içerisinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Zaten 20 Mayıs Uluslararası Müzeler günü ve haftanın açılışı da o gün Kayseri Müzesi’nde yapılacak. Şehir merkezindeki kale içerisinde bulunan Kayseri Müzesi; gerçekten hoş bir müze oldu. Sanıyorum orası çok daha kalabalık geçecek ama yine Kültepe’ye turlar yapılacak. Gelecek ziyaretçiler için hem Ziyaretçi Merkezi açık. Aynı şekilde kazı alanının tepe kısmı ve Karum kısmı dediğimiz alanda temizlik yapılıyor. Gelenlerin keyif alacağını düşünüyorum. O nedenle herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.