Evlilik Festivali'nde mankenli kapanış tepki çekti

Kayseri’de düğün sezonu öncesinde KUMSmall AVM’de başlayan Evlilik Festivali; ünlü mankenlerin defilesiyle sona erdi.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük mobilya AVM’si olma özelliği taşıyan, 350 mağazası, 300 bin metrekare kapalı alanı bulunan KUMSmall AVM’de düğün sezonu öncesinde başlayan Evlilik Festivali, düzenlenen defile ile sona erdi. Düğün salonlarından gelinlikçilere, güzellik merkezlerinden düğün organizasyon firmalarına kadar düğün ve evlilikle alakalı her sektörden firmaların stant açtığı festivalin kapanışı, Willma Elles ve İpek Tanrıyar gibi ünlü mankenlerin de katıldığı defile ile yapıldı. Mankenler son moda kıyafet, abiye ve gelinlikleri giyerek podyumda sergiledi.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı defile, ünlü mankenlerin Türk Bayraklı yürüyüşü ile sona erdi.