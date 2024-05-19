  • Haberler
  • Asayiş
  • Özel halk otobüsünün altında kalan anne ile çocuğu ağır yaralandı

Özel halk otobüsünün altında kalan anne ile çocuğu ağır yaralandı

Kayseri'de özel halk otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu ağır yaralandı.

Özel halk otobüsünün altında kalan anne ile çocuğu ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kaza, saat 18:00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Kazada anne E.A.(28) ile çocuğu S.A.(10)’ya özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ile çocuğu otobüsün altında kaldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile çocuğu uzun uğraşlar sonucu otobüsün altından çıkartılarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri trafiği açarken otobüs şöförü gözaltına alındı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

500 öğrenciden ay-yıldızlı 'zeybek' gösterisi
500 öğrenciden ay-yıldızlı 'zeybek' gösterisi
Horlayanlara müjdeli haber
Horlayanlara müjdeli haber
Kayseri'ye dünyanın ilgisini çekecek projeler
Kayseri'ye dünyanın ilgisini çekecek projeler
Prof. Dr. Kulakoğlu'ndan Kültepe'ye davet
Prof. Dr. Kulakoğlu'ndan Kültepe'ye davet
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi
Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi
Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi