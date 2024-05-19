Özel halk otobüsünün altında kalan anne ile çocuğu ağır yaralandı
Kayseri'de özel halk otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu ağır yaralandı.
Kaza, saat 18:00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Kazada anne E.A.(28) ile çocuğu S.A.(10)’ya özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ile çocuğu otobüsün altında kaldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile çocuğu uzun uğraşlar sonucu otobüsün altından çıkartılarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri trafiği açarken otobüs şöförü gözaltına alındı.