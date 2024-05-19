Otomobil ağaca çarparak takla attı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak takla attı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi istikametinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisindekiler çıkarılırken ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.