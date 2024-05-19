  • Haberler
  • Dünya
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a arama kurtarma desteği

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a arama kurtarma desteği

Dışişleri Bakanlığı: (İran'daki helikopter kazası) Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a arama kurtarma desteği
Kayseri GündemEditör

Dışişleri Bakanlığı: "(İran’daki helikopter kazası) Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak,  "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

500 öğrenciden ay-yıldızlı 'zeybek' gösterisi
500 öğrenciden ay-yıldızlı 'zeybek' gösterisi
Horlayanlara müjdeli haber
Horlayanlara müjdeli haber
Kayseri'ye dünyanın ilgisini çekecek projeler
Kayseri'ye dünyanın ilgisini çekecek projeler
Prof. Dr. Kulakoğlu'ndan Kültepe'ye davet
Prof. Dr. Kulakoğlu'ndan Kültepe'ye davet
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi
Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi
Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi