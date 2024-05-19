Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a arama kurtarma desteği
Dışişleri Bakanlığı: (İran'daki helikopter kazası) Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı: "(İran’daki helikopter kazası) Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.