Bakan Özhaseki, 'Halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Denizler Halkındır’ sloganıyla bu yaz itibarıyla yeni bir proje hayata geçirileceğini açıklayarak Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar uzanacak sahil şeridinde bir tarama yaptıklarını kaydetti. Sahillerin halkın kullanımına açılacağını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Ne kadar kaçak, işgal varsa, vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz. Halkın denize rahat ya da ücretsiz ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Oralara yeni bir birim kurarak kendi içimizde halka açık yerler oluşturmaya çalışacağız.” diye konuştu.

“YATLAR, MAPA VE ŞAMANDIRALARA DEMİR ATACAK”

Bakan Mehmet Özhaseki, yatların ağaçlara, kayalara bağlanması sonucu ortaya çıkan çevresel soruna da bir proje geliştirerek çözüm getireceklerini söyleyerek, “Şu anda koylarımızda binlerce yat var. Bunlar bulabildikleri yerlerde yatlarını ağaçlara bağlıyorlar. Şimdi ‘Mapa-Şamandıra’ denilen bir sistem getiriyoruz. Antalya'dan başlayarak İzmir'e kadar uzanacak bir bölümde başlayacağız. Pilot bölge olarak Göcek’i seçtik. Ayrıca bir kirlilik de oluşuyor. Bunların kirlilikleri denizin açıklarına gidiyor. Bunları da tespit edeceğiz. Mapa-şamandıraya bağlayanlar bizim sisteme düşecek. Takip edeceğiz. Bunu da 15-20 güne açıklayacağız. Böylece hem bu yatları kayıt altına alacak hem de de işgalleri engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI KOYACAĞIZ”

Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Onay aldıktan sonra geri dönüşüm işine başlayacağız. 400 metrekareden büyük okullar gibi alanlarda geri dönüşüm kutuları koyacağız. İlk başta bedelsiz olacak ama sonra vatandaş, attığı ürünün belirlenen bedeli neyse parasını alacak” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ VAR”

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi var. Bin 240 şantiyemiz 110 bin çalışanımız var. Şu anda 76 bin konutu teslim ettik. Sene sonunda 200 bin evi teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Bakan Özhaseki, vatandaşın kooperatif gibi yöntemlerle kentsel dönüşüm yapabilmesinin yolunu açacak yeni bir çalışma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Mehmet Özhaseki, “Biz şu anda arsaları hazırlıyoruz. Bir araya gelen, kooperatif kuran vatandaşlar, ilk evlerini yapmak için bizim bu açtığımız yerlerdeki yerlere müracaat ettiklerinde biz bedelsiz olarak kendilerine arsayı teslim edeceğiz. Bunun ayrıntılarını da yakında açıklayacağız” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERLE BİRLİKTE HAREKET EDEREK BAŞARILI OLURUZ”

Belediyelere uzun süredir yaptığı kentsel dönüşüm çağrısını programda yineleyen Bakan Mehmet Özhaseki, “Hiç kimse şunu unutmasın. Kentsel dönüşümün başarılı olması için üç ayak var. Bakanlık, belediyeler ve vatandaş. Hangi mahallenin ne sorunu varsa en iyi belediyeler bilir. Ancak, belediyelerle birlikte hareket ederek başarılı oluruz. Hangi partili olursa olsun, gelsinler sonuna kadar kapımız açık. Ama ne yazık ki bazıları sadece algı siyasetiyle uğraşıyor, kentsel dönüşüm alanına bakmıyorlar bile” ifadelerini kullandı.