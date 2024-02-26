Başkanlar kurulu şehrin öncelikli meselelerini belirledi

Sivas Başkanlar Kurulu istişare toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım yaptı. Yıldırım, 2003 Yılında Kurulan “Sivas Başkanlar Kurulu’nun 50. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür eden Yıldırım, alınacak kararların Sivas için hayırlı olmasını temenni etti.

Meseleler başkan adaylarına iletilecek

Toplantının ev sahipliğini yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 2023 yılının değerlendirmesini yaparak 2024 Yılı Çalışma Programı ve Yol Haritası hakkında bilgiler verdi.

Başkanlar Kurulu tarafından belirlenen sorun ve çözüm önerilerinin, belediye başkan adaylarına sunularak takibinin yapılacağı bilgisini veren Başkan Zeki Özdemir, bu amaçla Mart ayının ilk haftasında belediye başkan adaylarıyla toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.

Ortak paydamız Sivas

Başkan Özdemir konuşmasının devamında; “Bizleri aynı masa etrafında toplayan ortak paydamız, şehrimize olan sorumluluğumuzdur. Önümüzde yerel ve mahalli idareler seçimleri var. Bizler, siyasetten uzak bir şekilde üyelerimiz ve şehrin geleceği için çalışmalar yürütüyoruz. Asıl hedefimiz olan şehrimizin çözüm bekleyen konularını Başkanlar Kurulumuzla birlikte masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip, çözüm önerilerini ve bu çözümlerin karşındaki olası engelleri belirleyerek başkan adaylarına sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan kurul üyeleri, Sivas’ın sorun ve sıkıntılarına ilişkin düşüncelerini ifade ederek çözüm önerilerinde bulundu.

Yaşanabilir, yatırım yapılabilir, göçü önlemiş ve her açıdan gelişmiş bir Sivas hedefine ulaşılması için Sivas Başkanlar Kurulu tarafından tespit edilen öncelikli konular şunlardan oluştu. Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Çevre Düzenlemesi, Kuzey Çevre Yolu çalışmalarının hızlandırılması, mevcut imar planının revize edilmesi, mevcut imar planının genişletilmesi, kentsel dönüşüm sürecinde kolaylaştırma, hobi bahçelerine yeni düzenleme getirilmesi, kent mobilyalarının yenilenmesi, yönlendirme tabelaları yenilenmesi ve çoğaltılması, Kızılırmak Projesi çalışmalarının hızlandırılması, bankalar caddesinin düzenlenmesi, hayvan barınaklarının düzenlenmesi, içme suyu şebekesindeki kayıp, kaçak oranının giderilmesi, yeşil alan sulamalarında yer altı sularının kullanılması, kurumların ortak hareket ederek, çalışma yapılan bölgedeki alt yapının tek seferde tamamlanması, içerisinde; konferans salonu, fuayeler, okuma salonları, sergi salonları ve sanat galerilerini barındıran çok amaçlı salon, fuar ve konser gibi organizasyonların yapılabileceği çok amaçlı etkinlik alanın yapılması.

Sivas TSO öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına; Sivas TSO Meclis Başkanı, Sivas TSO Yönetim Kurulu ev sahipliğinde başkanlar kurulunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.