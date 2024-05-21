Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bayraklar yarıya indirildi.

Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Kayseri GündemEditör

Türkiye’de 1 günlük yas ilan edilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir’de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede bir günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı duyurmasının ardından Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir’deki bayraklar yarıya indirildi.

Yarıya indirilen Türk bayrakları dron ile görüntülendi.

Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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