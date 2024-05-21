Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de 6 yaşındaki Niyazi Öner sulama kanalına düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Öner'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi’nde 6 yaşındaki Niyazi Öner sulama kanalına düştü. Niyazi Öner’in suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Öner’in cansız bedenine ulaşıldı.