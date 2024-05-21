  • Haberler
  • Asayiş
  • Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 6 yaşındaki Niyazi Öner sulama kanalına düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Öner'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi’nde 6 yaşındaki Niyazi Öner sulama kanalına düştü. Niyazi Öner’in suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Öner’in cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belli oldu
Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belli oldu
Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri dahil 28 ilde Kıskaç-16 operasyonu 46 gözaltı
Kayseri dahil 28 ilde Kıskaç-16 operasyonu; 46 gözaltı
Arkeoloji müzesinde onları görenler hayret ediyor
Arkeoloji müzesinde onları görenler hayret ediyor
Misafir ettiği şahsın telefonunu yağma suçlusuna 8 yıl 4 ay hapis
Misafir ettiği şahsın telefonunu yağma suçlusuna 8 yıl 4 ay hapis
Kayseri'nin kadın minibüs şoförünün en büyük hayali?
Kayseri'nin kadın minibüs şoförünün en büyük hayali?