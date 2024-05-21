Misafir ettiği şahsın telefonunu yağma suçlusuna 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri’de iddiaya göre H.Y. (29) isimli kadın eşinden şiddet gördüğü için A.R.A.’ya sığındı. A.R.A., H.Y.’nin telefonunu babasına sattırdı. H.Y.’nin şikayetçi olması sonucu A.R.A. hakkında ‘Yağma’dan dava açıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.R.A., müşteki H.Y. ve sanık avukatı katıldı.

SANIK A.R.A.: “ÜZERİME İFTİRA ATILDI”

Mahkemede söz alan sanık A.R.A., “Müşteki ile çocuklarımız aynı okulda okuyordu. Oradan tanıştık. Kendisi eşinden darp görmüş, benim evime geldi. Birkaç gün benim evimde kaldı, misafir ettim. Misafir etmeden önce telefonu satmak istemişti. Babamın da telefona ihtiyacı vardı müşteki benim evimde kalmaya başlamadan önce sattık. Parasını alıp müştekiye verdim. Yanılmıyorsam 600 TL’ye sattık. Parasını da müşteki aldı. Kendisi benim evimdeyken telefonunu istemedim, vermem diye bıçak çekmedim. Müşteki benim evden gittikten sonra eşi benim eşi ile aramda gönül bağım olduğunu düşünmüş. Bu nedenle üzerime iftira atıldı” dedi.

MÜŞTEKİ H.Y.: “TELEFONU BABASINA SATMADIK”

Müşteki Hatice Yürekli ise, “Daha önceki verdiğim ifadeyi annesi çekmemi istedi. O zamanlar eşimle hiçbir problemim yoktu. Eşimle tartışmamız olmuştu. Çocuklarımız aynı okulda okuyordu orda tanışıyorduk. Evde çocukları ve annesi vardı. Üç dört gün kaldım. Çocukları ve annesi de evdeydi. Bende telefonumu istedi, ‘arkadaşımı arayacağım’ dedi. Tuvalete girdi, konuşma yaptı çıktı. ‘Telefon tuvalete düştü’ dedi. İnanmadım, istedim, ‘seni bıçaklarım’ dedi. Bıçak gösterdi. Beni bıçaklayacaktı. Can havliyle kaçtım. Telefonu olaydan 1-2 gün önce 2 bin TL’ye almıştım. Babasına satmış değiliz. Şu ana kadar zararım karşılanmadı. Annesi rica ettiği için şikâyetten vazgeçmiştim, o ifademi kabul etmiyorum. Telefonum olaydan 8 ay sonra polis tarafından teslim edildi” dedi. Tanıklar dinlendikten sonra savcı mütalaasını verdi. Savcı ‘konutta yağma’ suçundan ceza istedi. Sanık ise, “Hiçbir şiddet ve yağmada bulunmadım. Mütalaaya katılmıyorum. Babam telefonu geri polise teslim etti. Müşteki de oradan almıştır. Müştekinin vicdanını dinlemesini istiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ‘yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.