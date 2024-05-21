Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, Empati Parkuru ile farkındalık oluşturdu. Empati Parkuru’nu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, bu tür sosyal projelerin devam edeceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürürken farkındalık oluşturma etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda engellilere özel gün ve haftalarda kentin uğrak noktalarında kurduğu empati parkuru ile engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, bu kez Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde farkındalık etkinliğini gerçekleştirdi.

20 Mayıs Pazartesi günü 10.00-22.00 saatleri arasında kurulan Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını ve karşılaştıkları sorunları diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Her yaştan katılımcının dâhil olabildiği etkinlikte, insanlar gözlerini bağlayarak günlük yaşam becerilerinden, hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi.

Empati Parkuru’nu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayayadın da ziyaret etti.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, “Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’miz farkındalık oluşturmak suretiyle gün boyu bu parkurda kişilerin engellileri anlama, empati yapma çalışmasını yerine getiriyorlar. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, bu tür faaliyetler sosyal projelerdir” diye konuştu.

Tek kol kullanarak ve tekerlekli sandalye ile yaptıkları aktivitelerde yaşadıkları farkındalığı paylaşan vatandaşlar, Empati Parkuru’na yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu tür sosyal projelerden dolayı teşekkürlerini ileten vatandaşlar, engelli vatandaşları anlamak için bu projenin sıklıkla hayata geçirilmesi gerektiğini söylediler.