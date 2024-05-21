Arkeoloji müzesinde onları görenler hayret ediyor

Kayseri’de kazı çalışmaları sonucu bulunarak Uluslararası Müzeler Günü’ne özel olarak hazırlanan ve uzun yıllardır sergilenmesi planlanan 2 adet Çocuk Mumyasının Kayseri Arkeoloji Müzesinde yeniden sergisinin yapılacağı Arkeoloji Müze Müdürü Gökhan Yıldız tarafından duyuruldu.

Etkinlik kapsamında uzun zamandır sergilenemeyen 2 adet çocuk mumyasının bu dönem sergileneceğini belirten Arkeoloji Müze Müdürü Gökhan Yıldız, “1946 yılından beri tüm dünyada kutlanan 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü kapsamında bir hafta boyunca farklı etkinlikler ile ziyaretçilerimizin hizmetine hazırlanmış durumda. Büyükşehir belediyemizin destekleriyle birlikte bu hafta kapsamında ziyaretçiler Yamula Fosil Lokaliteleri kazısında bulunan 7 buçuk milyon yıllık hayvan faunasına ilişkin farklı örnekleri görebilecekler. Aynı zamanda bu hafta kapsamında özel olarak hazırlamış olduğumuz ve uzun yıllardır farklı bir şekilde hizmet veren sikke vitrinlerimizin daha modern tarzda dizayn edilmesi ve yeni sikkelerle birlikte desteklenerek hazırlanmış olması artı olarak gelen ziyaretçilerimizin 10 yıldır istifade edemediği 2 adet çocuk mumyamız da bu dönemle beraber sergilenmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.