Kadın Kooperatifleri 4 ayda 24 milyon ciro yaptı

Kayseri Valiliği öncülüğünde 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2.Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmasında Ağırnas Kadın Kooperatiflerinin bir market ile anlaşma sağlayacağını ve böylece 10 bin aspir yağı satılacağını duyurdu. Vali Çiçek, “Büyük bir başarı hikayesine hep beraber şahit oluyoruz. 1 buçuk yıl önce başladığımız bu süreçte hem atölyeler hem de satışlar arttı. 4 ayda 24 milyon ciro olduğunu öğrendim.Tabi sizlerin sayesinde; Sizler umut oldunuz, güneş oldunuz. Aynı zamanda kooperatiflerin turizme de katkısı oldu. Belediyelerimiz de olmasaydı başaramazdık, gece gündüz çalıştılar. Bugün Ağırnas Kadın Kooperatiflerinde imzalanacak olan büyük anlaşma ile 10 bin aspir yağı satılacak” diye konuştu.