Kayseri'nin kadın minibüs şoförünün en büyük hayali?

Kayseri'nin Bünyan ilçesinin ilk ve tek kadın dolmuş şoförü olan Bilge Hilal Akcakoca çalışma azmiyle örnek olurken aynı zamanda yolların tozunu atıyor. Hedefinin TIR şoförü olmak olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Bilge Hilal Akcakoca, “Bu işe başlamadan önce 10 yıla yakın bir süredir özel bir hastanede tıbbi sekreterlik yaptım. Aslında otobüs değil de TIR şoförlüğüne ilgim var. Bunun sebebi ise gençleri teşvik etmek ve ön ayak olmak için dolmuş şoförlüğü ile başlamak istedim. Şoförlüğe de yeni başladım, staj dönemimiz oldu. Stajdan sonra 3 gündür Bünyan ve Kayseri merkez arası yolcu taşıyorum. Vatandaşların geri dönüşü güzel özellikle gençler görünce ‘bakın bayan şoför’ demeleri çok hoşuma gidiyor. Şu an için bir zorluğu yok yaz sezonundayız kışında nasıl bir zorluk olur bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘İNSAN SEVDİĞİ İŞİ YAPTIĞI ZAMAN DAHA MUTLU VE VERİMLİ OLUYOR’

Dolmuş şoförlüğü mesleğinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen Akcakoca, “Bir sonraki hedefim uzun yolda TIR şoförlüğü. TIR hastalığı var bende. Uzun yolda TIR şoförü olarak büyük firmalarda çalışmak istiyorum. İnsanlar sevdiği işi yapmalı. İnsan sevdiği işi yaptığı zaman daha mutlu ve verimli oluyor. Bunun memurlukla, esnaflıkla, boyacılıkla derece bir farkı yok. Herkes sevdiği işi yaparsa daha mutlu ve verimli bir ülke olabiliriz. Dolmuşu ilk kez iki yıl önce kullanmıştım. Ben bu işi yapabilirim dedim. Bu işte de en büyük destekçim eşim. Sonra da bana şu an yardımcı olan şoför Ahmet amcanın teşvikleri çok oldu” şeklinde konuştu.

‘KADINLAR HER İŞİ RENKLENDİRİYOR’

Herkesin her işi yapabileceğini ifade eden Akcakoca, “Uzun yol olunca bazen bazı vatandaşlar can güvenliğinden dolayı tedirgin olabiliyorlar. Bunun üzerine bende diyorum ki; bende bir anneyim. 2 çocuğum var ve bu aracın içerisinde bende varım. Ben ‘sevgi taşıyorum’ diyorum. ‘Kadının yapamayacağı iş yok, kadın her şeyi başarır’ cümlesine ben karşıyım biraz. Zaten kadınlar her sektörde varlar. Kadınlar çok güzel bir şekilde her işi renklendiriyor. Herkes her işi yapabilir” diye konuştu.