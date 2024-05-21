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- Kayserili Emniyet Müdürü Gürbüz, hayatını kaybetti
Kayserili Emniyet Müdürü Gürbüz, hayatını kaybetti
Ankara'da görevli Kayserili 3.sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gürbüz, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Kayserili 3.sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gürbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz dün İkindi namazı sonrası Hulusi Akar camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.