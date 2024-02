Bir hafta bir yazar: Ömer DUMAN

Ömer Bey, önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Ben Ömer Duman. 1979 Kayseri doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tamamladım. 2003 yılında Tarih öğretmeni olarak mezun oldum. 2010 yılına kadar özel eğitim kurumlarında çalıştım. Sonrasında Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesine tayin oldum. 2023 yılında valilik oluru ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurumda görevlendirildim. Yüzde 98 oranında engelliyim akülü sandalye kullanmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Yazma serüveniniz nasıl başladı? Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

İlkokul 4.sınıfta rahmetli öğretmenim Çanakkale Cephesini ağlayarak anlattığında bende tarihimize karşı ilgi başlamıştı. Bu ilgi sonrasında tarihi zenginliğimiz ile ilgili şiirler yazmaya başladım. Engellilik durumum yaşam içindeki süreci bir kenardan sessizce izleyebilmemi sağladı. Bu durum kimi zaman olayın tam ortasında kimi zamanda uzak bir kenarında beni etkiledi. Bu etki birçok alanda dizelerime yansıdı. Bu süreçte Edebiyat Öğretmeni arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Ömer Kardeşim, yazma tutkusu olan, yazar olma hayalleri taşıyan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Bize hayatı sevdiren, düşündüren bir kelimedir. Bazen de o bir kelime bizi üzer ya da içimizi acıtır. İşte hayatımızı her yönüyle etkileyen yapı taşları bu kelimelerdir. Bir kağıt bir kalem en yakın sırdaşımız olabilir. Yaşadığımız coğrafya ve kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir. Hergün yaşadıklarını bir kelime, bir cümle ya da bir dizeyle bile anlatabilme cesaretini gösterenler vakti geldiğinde içinde çok büyük bir yazar ya da şair olduğunu görecektir. Bu yüzden gençlerimiz her fırsatta yazmalıdır.

Kitaplarınızın veya eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Dün Bugünden Daha Yakın isimli şiir kitabım Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılmıştır. Dün Bugünden Daha Yakın -2 isimli hazırlamış olduğum şiirler ise basım için beklemektedir.

Yazarlık serüveninizde unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek için yazdığım şiiri çocuklarımın vilayet merkezinde okumasıdır.

Ömer Bey, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür eder, yeni eserlerinizde buluşmak isteriz.

Söyleşi: Mustafa Balaban