CHP Büyükşehir adayı Murat Molu iHV Kermesini ziyaret etti
CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Murat Molu, Mimarsinan Park Kafe'de açılan İlim Hikmet Vakfı kermesini ziyaret ederek, alışveriş yaptı.
Mimarsinan park kafe'de İlim Hikmet Vakfı tarafından açılan Hayır Çarşısını ziyaret eden CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, kermesten alış veriş yaparak Vakıf Mütevellisi Osman Gerçek'le bir süre sohbet etti.
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