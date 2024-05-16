Emektar avukatlar ödüllendirildi

Türkiye Barolar Birliği ve Kayseri Barosu tarafından düzenlenen program ile mesleğinde 40. ve 50. yılını doldurmuş emektar avukatlara plaket ve madalya takdim edildi.

Kayseri Barosu’nda düzenlenen programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan program ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Rutin protokol ziyaretlerimizi yaptıktan sonra stajyer meslektaşlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 2 saat süren bir söyleşi gerçekleştirdik. Hem yargı sisteminin hem de stajyer avukatların sorunları üzerinde çok verimli ve faydalı bir söyleşi gerçekleştirdik. Devamında ise burada 40 ve 50. yıl plaket törenini düzenledik. Türkiye Barolar Birliği, meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran meslektaşlarımıza bu plaket törenlerini düzenliyor. Geldiğimiz günden itibaren bu törene özel bir anlam yüklüyoruz. Bizzat birlik başkanı olarak ben mevcut il başkanımızla birlikte bu plaketleri takdim etmek istiyorum berat ve madalya şeklinde. Çünkü bu mesleğin en önemli unsuru usta-çırak ilişkisi. Biz bu mesleği hakkıyla yapabiliyorsak, yurttaşlarımızın savunma hakkını gerçek anlamda temsil edebiliyorsak, vatandaşın hak arama hürriyetine yardımcı olup adaletin tesisine katkı sunabiliyorsak bunu tabi ki üniversitede aldığımız eğitime ancak devamında da meslek ustalarımızdan öğrendiklerimize borçluyuz” dedi.

Sağkan, yargının tüm unsurlarında nezaketin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “Bu borcumuzu bir nebze olsun yerine getirebilmek, bu mutlu anı da kıymetli meslek ustalarımızla paylaşabilmek için bugün buradaydık. Kıymetli meslek ustalarımızla bu değerli anı paylaştık. Şunu ifade etmek isterim ki yargıda da yargının tüm bileşenlerinde de nezaket çok kıymetli. Bugün bakıyorsunuz bir Cumhuriyet Savcısı’nın maalesef ki avukatlar bakımından adliyeler onların iş yerleridir. Maalesef ki ortak kullanımda olan bir tuvaletten zorla çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Oysa bugün gördüğümüz meslektaşlarımız yaklaşık yarım asırdır nezaketleriyle, bilgileriyle, birikimleriyle yargının bütün bileşenlerine örnek olmuş kıymetli meslek üstatlarımız, avukatlardır. Tavır olarak bir örnek almamız gerekiyorsa bu değerli savunmayı temsil eden meslek büyüklerimizi örnek almamız gerekir. Böylece yargı erkini daha saygın kılabiliriz düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise, “Birlik başkanımızın Kayseri’ye gelmesi ile birlikte geleceğimiz olan stajyerlerimizle bir araya gelerek onlara mesleki tecrübelerini eğitim tadında ve kalitesinde açıkladı. Ardından da mesleğimizin üstatlarıyla, mesleğimizi geçmişte onurla ve alınlarının akıyla ifa etmiş yargıya büyük hizmetler etmiş, adaletin gerçekleşmesinde büyük katkılarda bulunmuş meslek büyüklerimize 40 ve 50. yıl berat ve madalyalarını takdim ettik. Bu meslek yargı içerisindeki tek bağımsız meslek, hakkını arayan insanın sesi ve nefesi olan avukatlık mesleğini yarım asır yapmış üstatlarımıza teşekkürlerimizi sunduk. Güzel bir program oldu. Ben her birine nice sağlıklı yıllar diliyorum” dedi.