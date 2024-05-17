Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yahyalı ve Develi belediye başkanlarını ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yapılacak hizmetlerle ilgili istişarelerde de bulundu.

Kayseri’ye hizmet yolunda 16 ilçe belediyesi ile birlik, beraberlik ve dayanışmaya özel önem veren Başkan Büyükkılıç, sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yerel yönetim hizmetleri alanında istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları ile buluştu. İlçe başkanları ile hem yatırımları değerlendiren hem de yerel seçimlerde yeniden seçilen ilçe belediye başkanlarına ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulunan Başkan Büyükkılıç Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret ederek, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Başkan Büyükkılıç’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca elmalar diyarı Yahyalı’da bulunan Elma Pazarı’nı AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte ziyaret ederek, çalışan personele kolaylıklar diledi. Yahyalı ziyaretinin ardından memleketi Develi ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Başkan Üzüm ile beraberindeki heyet, Develi Belediye Başkanı olarak seçilen Adem Şengül’ü ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Büyükkılıç, “Güzel Develi’miz ve kıymetli hemşehrilerimiz için büyük bir aşkla hizmet yolculuğuna başlayan değerli başkanımıza kolaylıklar dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.