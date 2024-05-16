Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı
Hacılar İlçesi'nde iddiaya göre bunalıma giren B.B. isimli şahıs bir evin bahçesinde bulunan asma ağacı altındaki demire kendini asarak hayatına son verdi.
Olay, Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Yukarı Mahallede meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren B.B. kendisini bir evin bahçesindeki asma ağacı korkuluklarına asarak yaşamına son verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler B.B.’nin cansız bedenini hastane morguna kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.