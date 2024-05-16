  • Haberler
  • Asayiş
  • Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı

Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı

Hacılar İlçesi'nde iddiaya göre bunalıma giren B.B. isimli şahıs bir evin bahçesinde bulunan asma ağacı altındaki demire kendini asarak hayatına son verdi.

Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı

Olay, Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Yukarı Mahallede meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren B.B. kendisini bir evin bahçesindeki asma ağacı korkuluklarına asarak yaşamına son verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 
Olay yerine gelen ekipler B.B.’nin cansız bedenini hastane morguna kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Kayseri'de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Kayseri’de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Başkan Büyükkılıç, istihdam fuarını ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, istihdam fuarını ziyaret etti
Erdoğan: Yorulanları dinlenmeye alacağız
Erdoğan: Yorulanları dinlenmeye alacağız
O belediye başkanı makam aracı, makam şoförü ve koruma istemiyor
O belediye başkanı makam aracı, makam şoförü ve koruma istemiyor
CHP'li Meclis Üyesi Çalıksoy'dan, İhalede 'tek firma' tepkisi
CHP'li Meclis Üyesi Çalıksoy'dan, İhalede 'tek firma' tepkisi