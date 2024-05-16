İstihdam Fuarı'nda 10 bin 315 kişi firmalarla ön görüşme gerçekleştirdi

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstihdam Fuar’ı 14-15 Mayıs tarihlerinde iş arayan ve iş vereni buluşturdu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, istihdam fuarında 10 bin 315 kişinin firmalarla ön görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Vali Çiçek, “Firma ve işletmelerle iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bir araya getirdiğimiz ve 200 firmamızın katıldığı ve ilk etapta 5750 kişi istihdamını hedeflediğimiz Kayseri İstihdam Fuarı’mıza iki gün içerisinde

20.632 vatandaşımız ziyarette bulundu ve firmalarımızla 10.315 kişi ön görüşme yaptı.Başarıyla tamamladığımız Kayseri İstihdam Fuarı’mızın etkileri ise ulusal basınında yer bulmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.