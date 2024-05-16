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Sosyal medyada çocuğunu istismar eden anne gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada çocuğunu istismar eden anne gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de sosyal medya platformu Tiktok’ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok’ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.’yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.’nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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